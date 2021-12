Olav Mol en Jack Plooij ook volgend jaar bij Ziggo Sport

De presentatoren Olav Mol en Jack Plooij zullen komend jaar gewoon te zien zijn bij Ziggo Sport. Zij zullen hun analyses blijven geven in Race Café bij de samenvattingen van de Formule 1-races, meldt Ziggo Sport.

De primaire rechten voor uitzending liggen vanaf 1 januari bij Viaplay. De primaire rechten voor de races in Zandvoort gingen naar de NOS.

Mol en Plooij werden door Viaplay ingeruild voor een jonge ploeg. Mol is beroemd geworden door zijn spraakmakende uitspraken bij meerdere race-overwinningen van Max Verstappen. Jack Plooij was de afgelopen jaren het gezicht in de paddock en op de grid, waar hij het Nederlandse publiek vermaakte met interviews en reportages.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Robert Doornbos als analist bij Ziggo Sport blijft.