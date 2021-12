Storing bij online maken test- of prikafspraak GGD voorbij

Een storing die het zaterdag urenlang onmogelijk maakte online een afspraak te maken voor testen of vaccineren bij de GGD, is opgelost. Door de storing was het ook niet mogelijk om online een uitslag in te zien. Kort na 15.30 uur maakte de GGD bekend dat de storing voorbij was.

Door de storing konden mensen die geboren zijn in 1953 en 1954 zaterdag een tijd lang geen online-afspraak maken voor een boosterprik. Ook mensen die zich wilden laten vaccineren of testen op corona konden er urenlang niet terecht.

Door de storing was het niet mogelijk om in te loggen op coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. De oorzaak van de storing, die rond 11.00 uur begon, is nog niet bekend. Mensen die via Firefox wilden inloggen, kregen de melding dat er geen verbinding is gemaakt, omdat Firefox mogelijk een beveiligingsprobleem heeft gedetecteerd.

Wie een afspraak wilde maken voor een test kon bellen naar 0800-1202, maar die lijn was vaak overbezet. Mensen die een uitslag wilden bekijken van een test werd gevraagd het later nog eens te proberen.

Op 17 november was er ook al een storing en konden mensen niet inloggen op de coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl.