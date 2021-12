16.671 nieuwe coronabesmettingen, gemiddelde week lang gedaald

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde het afgelopen etmaal 16.671 positieve coronatestuitslagen. De afgelopen zeven dagen kwamen er gemiddeld 18.404 besmettingen aan het licht. Vorige week zondag stond het zevendaags gemiddelde nog op 21.776 besmettingen, sindsdien daalde het elke dag.

Met 729 positieve tests werden tussen zaterdag- en zondagochtend in Amsterdam de meeste besmettingen ontdekt. Rotterdam volgt met 647, Den Haag met 526. Utrecht telde 299 nieuwe besmettingen en Nijmegen 247.

Het RIVM kreeg de laatste 24 uur het overlijden van 39 mensen door, waarbij de dood gelinkt wordt aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat hoeft niet te betekenen dat zij ook in die periode zijn overleden, soms wordt dit later doorgegeven. Het aantal sterfgevallen stijgt de afgelopen weken. In totaal stierven er de afgelopen zeven dagen 445 mensen, vier weken geleden kwam het totaal op 234 overlijdens.