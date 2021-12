Al ruim 50.000 aanmeldingen voor aangifte tegen De Jonge

Het initiatief om aangifte te doen tegen demissionair coronaminister Hugo de Jonge heeft tot en met zondag 52.000 aanmeldingen opgehaald.

Volgens de initiatiefnemers deed De Jonge eind november in de Eerste Kamer bedreigende uitspraken richting ongevaccineerden. De Jonge zei toen “vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar die wonen”, toen hem werd gevraagd waar de groep zit die tegen vaccineren is.

Initiatiefnemer Mordechaï Krispijn, bekend als actievoerder tegen de coronamaatregelen, stelt dat hij in overleg is met juristen om te kijken hoe kansrijk de aangifte is en hoe die het beste ingediend kan worden. Dat gaat volgens hem op zijn vroegst begin januari gebeuren. Krispijn begon op 5 december de actie.

“Doel van de actie is om juridisch te toetsen of een minister dergelijke taal mag spreken, die voor een grote groep mensen als bedreigend en beledigend wordt ervaren”, aldus Krispijn in een verklaring. De aangifte zou ook gericht worden op belediging, omdat de minister in de Eerste Kamer sprak over “wappies”. Dat wordt volgens de initiatiefnemers door veel mensen als beledigend en discriminerend ervaren.