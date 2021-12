‘Bakermat’ Verstappen, Montfort, leeft mee in aanloop naar race

Hij heeft er zijn roots en het hele dorp leeft met hem mee: het Limburgse Montfort is zondag in de ban van Max Verstappen. De autocoureur van Red Bull kan zondag in Abu Dhabi de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 worden. Het Midden-Limburgse dorp volgt de verrichtingen van de roemruchte telg met meer dan gemiddelde aandacht. Het is “hun” Max en hij gaat winnen, daar is iedereen in het dorp van overtuigd.

Hoewel de 24-jarige coureur in Hasselt (B) werd geboren, liggen zijn roots in Montfort. Vader Jos Verstappen woonde er, en opa Frans had er een café. Frans huurde bovendien vaak zaal Housmans, waar fans uit het hele land op af kwamen om de Formule 1 te volgen. Frans is twee jaar geleden overleden, maar de dancing waarin fans de overwinningen van kleinzoon Max vierden, is ook zondag weer gevuld met honderden supporters, uit het hele land maar ook uit Duitsland.

De fans voor de deur komen onder meer uit Deventer, Rotterdam, Almkerk en het Duitse Andernach. Zij verwachten allemaal dat Max gaat winnen. Het zijn echte fans, ze volgen hem altijd, hoewel deze keer Abu Dhabi wel wat ver weg is.

De gelegenheid sloot om 13.00 uur de deuren.

Hoewel Max zelf niet uit Montfort komt, gaat de liefde voor de racerij van de Verstappens terug naar het Limburgse dorp, niet ver van Roermond. Opa Frans Verstappen had volgens fans in het dorp vroeger een autosloperij, en achter dat terrein begon hij ooit met karten. Jos Verstappen leerde er de kneepjes van het vak en droeg zijn kennis en kunde al over op zoon Max, toen deze nog een kind was.

Ook in het racecafé Rabbel in Zandvoort hebben tientallen fans zich verzameld in afwachting van de race. De bezoekers zitten op gepaste afstand aan de tafeltjes. Er hangen twee grote schermen waarop de race te zien is. Er heerst een gemoedelijke sfeer. De klanten kregen bij binnenkomst een oranje mondkapje dat braaf opgedaan wordt als ze gaan lopen.

In de plaats Zandvoort was het verder heel rustig.