Door personeelstekort ProRail geen treinen rond Utrecht vannacht

Door personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail rijden er in de nacht van zondag op maandag geen treinen tussen Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Rhenen, zo meldt NS. Ook tussen Barneveld en Ede-Wageningen rijden er geen treinen van vervoerder Connexxion. NS zet vervangende bussen in.

NS adviseert mensen om eerder op reis te gaan. De opschorting van treinen geldt tussen 00.00 uur en 06.00 uur. NS meldt dat voor de vroege ochtend de inzet van bussen “helaas niet mogelijk” is. Onduidelijk is vanaf hoe laat dit is. De vervoerder zegt de aankomst- en vertrektijden in de loop van de zondagavond in de reisplanner te verwerken.

De laatste tijd vallen er vaker treinen uit door verkeerstekort bij spoorbeheerder ProRail. De situatie, onder meer veroorzaakt doordat veel medewerkers met pensioen gingen, zorgt voor onvrede onder de verkeersleiders, zo werd in november duidelijk.

Een woordvoerder liet toen weten dat ongeveer de helft van honderd verkeersleiders helemaal niet inzetbaar waren. “Er is te veel gevraagd van het personeel”, zei hij destijds. Als blijk van erkenning en waardering voor de flexibiliteit van treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders, krijgen ze sinds 1 december een compensatietoeslag.