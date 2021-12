Koninklijke felicitaties voor ‘tactisch sterke’ Max Verstappen

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn lovend over de prestatie van Max Verstappen. Op Instagram feliciteert het paar de kersverse wereldkampioen in de Formule 1.

“De allesbeslissende race in Abu Dhabi was de ontknoping van dit spannende seizoen. Op achterstand bleef Verstappen tijdens de race zijn geduld bewaren. Tactisch sterk speelde zijn team ronde na ronde. Tot de bloedstollende slotfase. Hij pakte zijn kans en maakte het verschil: Max Verstappen is wereldkampioen Formule 1!”, aldus de koning en koningin.

Samen met hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane zaten de twee zondagmiddag voor de televisie. “Net als heel Nederland hebben ook wij vijven de race vol spanning gevolgd. Onze welgemeende felicitaties met het wereldkampioenschap”, schrijven Willem-Alexander en Máxima, waarbij ze een foto van Verstappen in actie delen.