Limburgs café ontploft van vreugde na wereldtitel Verstappen

De honderden fans van Formule 1-coureur Max Verstappen die zich hadden verzameld in Zaal Housmans in het Limburgse Montfort schreeuwden het uit van vreugde, toen hun favoriet in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen de wereldtitel binnenhaalde.

Het café kreeg bekendheid vanwege de in 2019 overleden opa van Max, Frans Verstappen, die de verrichtingen van zijn kleinzoon altijd bekeek in het café.

Het zag er lange tijd naar uit dat Verstappen’s grote rivaal Lewis Hamilton de race in Abu Dhabi zou winnen en daarmee de Nederlander zou aftroeven. Maar aan het slot stond Verstappen met de wereldtitel op de hoogste trede van het podium, tot grote vreugde van zijn fans die hun held hartstochtelijk toejuichten. Mensen waren uitzinnig van vreugde en vielen elkaar in de armen. “Een waanzinnige ontknoping”, juichten ze. Buiten voor het café reden auto’s luid toeterend langs.

Ook in het racecafé Rabbel in Zandvoort waren de aanwezige fans dol van vreugde en barstte er een oorverdovend gejuich los na de ontknoping. Ze hadden de race op twee grote schermen gevolgd. Toen hun idool had gewonnen, vielen de fans elkaar in de armen en werd er champagne gedronken.