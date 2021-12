Veel politie rond Mediapark in Hilversum na signalen van rellen

Op en rond het Mediapark in Hilversum zijn veel agenten op de been, nadat de politie signalen had ontvangen dat groeperingen de rechtsorde daar willen verstoren.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om groeperingen die zich Defend noemen en op besloten platforms op sociale media oproepen naar het Mediapark te gaan. “De politie anticipeert daarop. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar”, aldus de woordvoerder. Hij kon niet zeggen hoeveel politie aanwezig is.

Er staan op en rond het Mediapark veel politiebusjes, constateert een verslaggever ter plaatse. Een ingang van het Mediapark is door de politie afgesloten met containers. Mensen die het terrein op willen, worden staande gehouden en moeten zich identificeren. Ook worden hun spullen doorzocht. Soms wordt ook in de kofferbak van een auto gekeken.

Er was geen demonstratie aangemeld.