Djoser schrapt reizen naar Zuid-Afrika wegens Omikron

Reisorganisatie Djoser heeft reizen naar Zuid-Afrika die rond Kerstmis gepland waren geschrapt en gedupeerde reizigers terugbetaald. Dit vanwege het opduiken van de Omikron-variant van het coronavirus in het land en het gedeeltelijke inreisverbod dat is ingevoerd. “Technisch gezien konden de reizen doorgaan, maar wij vonden het verstandig om ze te schrappen”, aldus de organisatie. Of reizen in januari en februari doorgaan, moet Djoser nog besluiten. De organisatie krijgt regelmatig telefoontjes van reizigers over of hun geboekte vakantie in die maanden nog door kan gaan.

Momenteel geldt een inreisverbod voor reizigers die vanuit Zuid-Afrika naar Nederland vliegen, maar EU-burgers zijn daarvan uitgezonderd. Wel moeten mensen voordat zij in het vliegtuig naar Nederland stappen een negatieve PCR-test van 24 uur oud laten zien, of een negatieve PCR-test van 48 uur oud samen met een negatieve sneltest. De afgelopen tijd kreeg 9 tot 14 procent van de reizigers die zich lieten testen na terugkomst in Nederland desondanks een positieve uitslag.

Waar Djoser besloot de reizen te schrappen, laten andere reisaanbieders bijvoorbeeld safari’s wel doorgaan. Zo hebben Riksja Travel en Zuid-Afrika Specialist nog reizen gepland staan deze maand.

Riksja heeft “weinig” annuleringen gehad sinds Omikron opdook en het reisverbod werd ingesteld. Nog zo’n vijftig reizen staan gepland voor de komende vier weken en die gaan door. Volgens de aanbieder zien mensen weinig risico om besmet te raken, bijvoorbeeld omdat ze naar kleine hotels gaan en niet naar drukke steden. Zuid-Afrika Specialist heeft “tientallen” reizen gepland staan, waarvan een derde is geannuleerd en een derde is verzet. De rest van de reizigers gaan nog op vakantie zoals gepland.

Het inreisverbod en de nieuwe virusvariant lijken wel effect te hebben gehad op nieuwe boekingen. Bij Riksja werden maandelijks gemiddeld honderd reizen geboekt, maar sinds het opduiken van Omikron verwacht Riksja deze maand nog vijftig boekingen te krijgen. Zuid-Afrika Specialist kreeg in de afgelopen weken nog tientallen boekingen, maar de verkoop is nagenoeg stilgevallen sinds Omikron werd ontdekt.