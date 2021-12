Formatiegesprekken weer hervat in Den Haag

De formatiegesprekken zijn weer hervat. Na een weekend waarin de leiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie elkaar niet troffen, is de aanname in Den Haag dat maandag de laatste hand wordt gelegd aan het coalitieakkoord.

Verwacht wordt wel dat de vier partijleiders en hun secondanten maandag nog de hele dag door zullen praten: er was al avondeten besteld voordat de gesprekken in de ochtend begonnen. De rest van de week zit dusdanig vol, met onder meer een debat en persconferentie over corona, en een Europese top, dat er weinig ruimte overblijft om langer over de formatie te praten.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en D66-leider Sigrid Kaag deden er weer het zwijgen toe voordat ze naar binnen gingen. VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Wopke Hoekstra sluiten later aan.