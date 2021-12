Foto ”Omtzigt, functie elders” politieke moment van 2021

De foto van notities van toenmalig verkenner Kasja Ollongren, waarin onder meer staat “functie elders” voor CDA’er Pieter Omtzigt, is gekozen tot het politieke moment van 2021. Het onderzoek is gehouden onder 25.000 leden van het Opiniepanel van het actualiteitenprogramma EenVandaag.

Het moment in maart waarop ANP-fotograaf Bart Maat de foto van de leesbare notities van Ollongren nam, is volgens panelleden het belangrijkst omdat het bepaalde hoe de rest van het politieke jaar eruit zou gaan zien: “Hierdoor ging alles wat er rond de formatie mis kon gaan mis en hebben we nog steeds geen kabinet”, schrijft iemand. Anderen noemen het “de start van de ellende” of “de oorzaak van een kettingreactie die z’n weerga niet kent”.

Meerdere deelnemers aan het panel noemen bovendien het woord ‘vertrouwen’ als ze uitleggen waarom dit moment zo belangrijk was. Volgens een deel legt de foto bloot hoe het met het vertrouwen van politici onderling is gesteld: “Blijkbaar praten ze allemaal zo over elkaar in achterkamertjes.”

Ook de val van het kabinet Rutte III en het vertrek van Omtzigt uit het CDA staan hoog in het lijstje van belangrijke politieke momenten van het afgelopen politieke jaar.