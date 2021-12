Gebruikers van opiaten op recept gedaald met bijna 10 procent

Het aantal Nederlanders dat zware pijnstillers op basis van een doktersrecept gebruikt, is in twee jaar gedaald met bijna 10 procent. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. In 2019 daalde het aantal gebruikers met bijna 5 procent. Het jaar daarna zette de daling door.

Blokhuis deelt cijfers over de pijnbestrijders oxycodon, fentanyl, buprenorfine en morfine. Alleen het gebruik van dat laatste middel is gestegen. Een van de mogelijke verklaringen daarvoor is volgens de staatssecretaris dat er veel aandacht is geweest voor de risico’s van het gebruik van oxycodon. Daardoor wordt morfine nu mogelijk vaker voorgeschreven als vervanger.

Volgens Blokhuis is de daling “bemoedigend”. Maar, schrijft hij, een deel van de daling in 2020 heeft mogelijk te maken met de coronacrisis. Hierdoor werden operaties uitgesteld.

Omdat deze pijnbestrijders vaak verslavend werken en het gebruik onder Nederlanders toenam, kwam toenmalig minister voor Medische Zorg Bruno Bruins in 2019 in actie hiertegen. Bruins vond de toename zorgelijk en vroeg een groep artsen, apothekers en andere deskundigen maatregelen te bedenken. Een voorbeeld hiervan is betere voorlichting aan degenen die de zware pijnstillers voorschrijven. Deze zogenoemde ‘taakgroep’ zou hier drie jaar aan werken, maar Blokhuis heeft hen gevraagd hun werkzaamheden in 2022 voort te zetten.