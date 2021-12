Kranten vergelijken prestatie Verstappen met die van Cruijff

Op de voorpagina’s van het AD en De Telegraaf is maandag enkel en alleen aandacht voor de uitzonderlijke prestatie van Max Verstappen. De 24-jarige Red Bull-rijder kroonde zich zondag tot kampioen in de Formule 1 door in de laatste ronde van de GP van Abu Dhabi rivaal Lewis Hamilton van Mercedes in te halen. Ook de andere ochtendbladen besteden er uitgebreid aandacht aan.

“Fenomeen”, prijkt in grote letters bij de foto van de Nederlandse coureur op de opening van het AD. De krant schrijft over het “wonder van Abu Dhabi” en heeft een ‘kampioensbijlage’ aan Verstappen gewijd. Daarop staat met koeienletters: 12-12-2021. AD-journalist Arjan Schouten noemt op de voorpagina Verstappen de Johan Cruijff van deze generatie. “Of is hij al verder dan dat, na de miraculeuze wijze waarop hij in Abu Dhabi de wereldtitel greep?”, zo schrijft hij.

“Supermax”, opent De Telegraaf. En de krant schrijft op de volgende twee pagina’s in chocoladeletters: “Dit is pas het begin!” Ook De Telegraaf is met een ‘speciale uitgave’ gekomen over de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. Verstappen wordt daarin geportretteerd naast oud-kampioenen als Ayrton Senna, Alain Prost en Michael Schumacher. Volgens De Telegraaf is de Limburger “dankzij de lessen van vader Jos altijd dicht bij zichzelf gebleven”.

De Volkskrant vergelijkt op de voorpagina de prestatie van de 24-jarige coureur met die van “legendarische sporters” als Cruijff, Fanny Blankers-Koen en Anton Geesink. “De dag dat voor Max alles samenviel”, luidt de kop van het hoofdartikel twee pagina’s verder.

“De beste van de wereld”, zo valt op de voorpagina van NRC te lezen. Daarbij is een foto van Verstappen geplaatst die vlak na de race door zijn engineers omhoog wordt getild. Volgens de krant had Verstappen “het geluk op het juiste moment aan zijn zijde”.

Trouw schrijft op de voorpagina: “De blik bleef op de finish gericht”. Het dagblad vermeldt in zijn sportkatern dat voor Verstappen alles samenkwam “in die laatste ronde op het asfalt in Abu Dhabi”.

Ook diverse sponsoren en bedrijven feliciteren met paginagrote advertenties in de ochtendbladen Verstappen met zijn titel. Topman Frits van Eerd van supermarktketen Jumbo schrijft onder meer dat Verstappen heel Nederland fan heeft gemaakt van de Formule 1. “Max, namens heel Jumbo: gefeliciteerd!”

Gokbedrijf TOTO van de Nederlandse Loterij kon het niet laten om een zinspeling te maken op teambaas Toto Wolff van Mercedes. In een advertentie van het bedrijf is een wolf gekleed in een race-overall met daarbij de tekst: “Toto Wolf feliciteert Max met zijn wereldkampioenschap.”