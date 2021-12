NU’91: avondlockdown noodzakelijk, druk op zorg blijft hoog

NU’91, de beroepsorganisatie voor de zorg, heeft er begrip voor dat het kabinet de ‘avondlockdown’ lijkt te gaan verlengen. “We moeten nog steeds alle zeilen bijzetten. De druk op de zorg is nog steeds hoog en daarom zien we dat dit nodig is. Er moet iets gebeuren om de druk omlaag te krijgen. We hopen dat we dit met elkaar kunnen volhouden”, laat de organisatie weten.

Het aantal positieve tests in Nederland is sinds ongeveer een week aan het dalen. In de zorg is dat voorlopig “nog niet heel merkbaar, je kunt nog niet zeggen dat de druk afneemt”, aldus NU’91. De organisatie zegt dat verpleegkundigen en verzorgenden “ook het liefst hebben dat de avondlockdown stopt en we op een normale manier kerst kunnen vieren”. “Maar als je er zelf mee wordt geconfronteerd, zie je dat corona nog steeds niet weg is.”