Op vakantie in eigen land

De uitbraak van het coronavirus heeft invloed gehad op de vakanties van Nederlanders. Maar liefst 55,3 procent van de Nederlanders heeft vakanties uitgesteld of geannuleerd vanwege het coronavirus, blijkt uit onderzoek. Daarnaast heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat 33,1 procent van de Nederlanders een andere vakantiebestemming uitzocht dan de bestemming waar zij voorheen altijd heengingen.

Negatief reisadvies voor buitenland

Het reisgedrag van de Nederlanders is sinds de uitbraak van het coronavirus veranderd. Vakanties gaan niet door of worden uitgesteld. Daarnaast is het voor Nederlanders lastiger om hun vaste vakantiebestemming te bezoeken en moeten zij dus een alternatief zoeken. De verandering in reisgedrag heeft ook invloed op de aankomende kerstvakantie van 25 december tot en met zondag 9 januari.

Uit de gegevens van Nederland Wereldwijd blijkt dat meer landen en gebieden een code rood of oranje hebben dan een code geel of groen. Voor veel landen geldt dus een negatief reisadvies. Hierdoor lopen bijvoorbeeld de boekingen van skivakanties in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland fors achteruit.

Op vakantie in Nederland

Uiteraard betekent dit dat Nederlandse aanbieders juist veel meer klanten trekken dan voorheen. Voor het boeken van Nederlandse vakantieparken zijn er nu dan ook veel mogelijkheden. Geen idee waar je moet zijn? Dankzij de toegenomen vraag kun je op websites als Parkvakanties terecht om vakantieparken in Nederland te vergelijken. Je kan aangeven welke provincie in Nederland je het meest aanspreekt of wat voor soort vakantiepark je wilt bezoeken.

Sinds kort hebben we ook de mogelijkheid om in plaats van de boeking te annuleren, de skivakantie om te zetten naar een vakantie in Nederland. Dit is niet hetzelfde als de skivakantie waar je je maandenlang op had verheugd, maar jij en het gezin kunnen er toch even uit. De stress over het huishouden doen, de post die binnenkomt en de mailtjes die je ontvangt van werk heb je even geen last van. De aandacht van jou en je gezin is hierdoor volledig op elkaar gericht.

Coronamaatregelen rondom vakantie in eigen land

Het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is om drukke plekken te vermijden en op rustige tijdstippen te reizen. Verder gelden de basisregels, dus: regelmatig handen wassen, anderhalve meter afstand en bij klachten thuisblijven en testen.

Recreatie zoals zwembaden, sauna’s en speelhallen zijn open. Als je tijdens je vakantie activiteiten wil doen, kan dit alleen ‘s middags. Sportlocaties, niet-essentiële winkels, niet-essentiële dienstverlening, horeca en locaties voor kunst en cultuur zijn geopend tot 17:00 uur. Zolang je op tijd naar een stad gaat om een leuke activiteit te doen, heb je, ondanks de vervroegde sluitingstijd, alle tijd.

Hou er verder rekening mee dat je bij sommige activiteiten een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag moet laten zien, bijvoorbeeld in de bioscoop of een restaurant.