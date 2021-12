Pietsweerbericht: verkeerswaarschuwing voor de komende dagen

Vandaag bewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. Vanmiddag meest of helemaal droog. Overdag dubbele cijfers van 10 of 11 graden. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig en in de kustgebieden in vlagen vrij krachtig, in kracht 5. In het Waddengebied vlagen in kracht 6. Vanavond en vannacht bewolkt weer met wat regen en motregen, afwisselend droog weer. Temperaturen rond 7 graden. Het kan nevelig worden of kans op mist.

Dinsdag tot en met donderdag

Dinsdag wordt ook een dag met veel bewolking en meest of helemaal droog weer. De zon komt er opnieuw niet of nauwelijks aan te pas. Overdag temperaturen rond 9 of 10 graden. De zuidwestenwind is zwak of matig. In de avond en nacht blijvend bewolkt met in de nacht 5 of 6 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuidwest. Woensdag verandert er maar weinig met bewolking en 8 of 9 graden. De wind uit west tot zuidwest is matig. In het Waddengebied af en toe vrij krachtig. Donderdag en vrijdag bewolking en mist met kans wat regen of motregen en overdag 9 graden.