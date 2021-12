Weer iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer iets afgenomen. Voor de vierde dag op rij liggen er minder dan 2800 mensen met Covid-19, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de ziekenhuizen liggen maandag in totaal 2748 coronapatiënten, 14 minder dan zondag. Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met 12 tot 630. Op de verpleegafdelingen liggen 2118 patiënten met de longaandoening. Dat zijn er 2 minder dan een dag eerder.

Het afgelopen etmaal zijn er 29 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 183 nieuwe Covidpatiënten binnengebracht. Dat is de laagste instroom in ruim een maand tijd. Het LCPS gaf vorige week aan dat de instroom van patiënten met corona over zijn hoogtepunt heen was.

Er liggen al weken meer coronapatiënten dan niet-coronapatiënten op de ic’s. De intensive cares behandelen nu 432 zogeheten non-Covid-patiënten. Dat zijn reguliere patiënten die bijvoorbeeld een zwaar ongeluk hebben gehad of behandeld worden vanwege ernstige ziekten. In totaal liggen er nu 1082 patiënten op deze afdelingen. De totale capaciteit op de ic’s is momenteel 1220 bedden.

De ziekenhuisorganisatie spreidt coronapatiënten over het land, om de druk op de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te spreiden. Zondag zijn er 15 patiënten naar een andere regio gebracht. Ook worden er patiënten naar ziekenhuizen in Duitsland gebracht om de zorg hier te ontlasten. Dit was zondag echter niet nodig. In totaal liggen er nu 20 patiënten uit Nederland in Duitse ziekenhuizen.