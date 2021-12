Zwemelfstedentocht Van der Weijden brengt 80.000 euro op

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft in Dokkum zo’n 80.000 euro opgehaald met een vier dagen durende langeafstandszwemactie. Het streefbedrag, 35.000 euro, had hij vrijdag, op de eerste dag, al bij elkaar. Het geld is bestemd voor onderzoek naar kanker, waar zijn organisatie zich al jaren hard voor maakt.

De olympisch kampioen begon vrijdag om 07.00 uur in een speciaal voor hem opgebouwd stromingszwembad in het centrum van de Friese plaats, waarin hij elke dag 50 kilometer aflegde. Hij zwom zo uiteindelijk een alternatieve Elfstedentocht van 200 kilometer. “Hij is er goed aan toe en heeft nog energie over”, zei zijn woordvoerster maandagavond nadat Van der Weijden het zwembad had verlaten. “Hij is nu op de fiets van Dokkum naar Leeuwarden, dat is immers de officiĆ«le finishplaats van de tocht der tochten.”

Van der Weijden had ook nog een mededeling voor het publiek. Hij is van plan om in 2023 een elfstedentriatlon te doen: 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen. “Daar is hij al twee jaar voor aan het trainen. Hij wil het doen met zo min mogelijk slaap, liefst binnen zes dagen”, aldus de woordvoerster van de Maarten van der Weijden Foundation.