Alle volwassenen krijgen uiterlijk januari booster aangeboden

Iedere 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden. Ook wordt de periode tussen de laatste vaccinatie of besmetting en de boosterprik verkort. Eerder moest men zes maanden wachten, maar dat wordt drie maanden zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Aanleiding voor de versnelling is de opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus.

In totaal gaat het om 8,5 miljoen volwassenen die nog in aanmerking komen voor een booster. Vrijwel alle 60-plussers krijgen de uitnodiging voor het einde van het jaar.