Broekers-Knol over gedwongen opvang: niemand kon dit voorzien

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) vindt niet dat iemand iets te verwijten valt, nu het kabinet heeft moeten besluiten gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Volgens haar is het beleid niet mislukt en had “niemand kunnen voorzien dat we 12.000 statushouders” in de asielopvang zouden hebben.

Door het woningtekort in Nederland kunnen 12.000 mensen met een verblijfsvergunning niet uitstromen uit de asielopvang, zo verklaart de bewindsvrouw de situatie. Daar komt bij dat er de afgelopen tijd veel nareizigers waren, en mensen wier asielaanvraag is afgewezen kunnen vanwege de coronacrisis vaak niet worden teruggestuurd.

Broekers zegt dat in 2019 gemeenten al zijn gewaarschuwd dat er problemen op komst waren, maar wil daarmee naar eigen zeggen niet de gemeenten als schuldigen aanwijzen. “Het is niet dat ik de fout bij die of die wil aanwijzen. De situatie is anders geworden dan we allemaal gedacht hadden.”

Jaren geleden werd er al gesproken over het hanteren van een ‘flexibele schil’, zodat er bij een nieuwe grote instroom van asielzoekers snel kan worden opgeschaald. Volgens Broekers wordt er nu hard gewerkt aan verdere opschaling, “maar dat zijn niet dingen die je met een knip van de vingers regelt”.

Op de vraag waar zij of het kabinet steken hebben laten vallen, zegt Broekers dat “we allemaal de uiterste best hebben gedaan om een lastige situatie onder controle te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt”.

“Ik denk dat we met zijn allen wel gezien hebben dat er meer mensen naar Nederland kwamen, maar dan blijkt dat er toch nóg meer mensen komen. Dat gebeurt gewoon, asielstromen hebben we niet in de hand.”

VluchtelingenWerk Nederland zei dinsdag dat het kabinet de opvangcrisis zelf heeft veroorzaakt door een gebrek aan structurele financiering bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De organisatie roept het nieuwe kabinet op om structureel meer capaciteit vrij te maken, om nieuwe crises te voorkomen.