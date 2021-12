CDA-fractie achter coalitieakkoord met VVD, D66 en CU

De fractie van het CDA kan zich vinden in het coalitieakkoord dat de partij heeft bereikt met VVD, D66 en ChristenUnie. De veertienkoppige fractie is “zeer tevreden” over de voorstellen, zo maakte partijleider Wopke Hoekstra bekend na een ruim vijf uur durend overleg op het partijbureau van de christendemocraten in Den Haag.

Het CDA maakt als eerste partij bekend het akkoord te steunen. De overige partijen voeren nog overleg op verschillende plekken in Den Haag.

Wel zijn er “zoals altijd” nog een paar punten, die Hoekstra “onder de arm meeneemt naar de informateurs”. Maar dat zijn echt details volgens hem. Er is “grote tevredenheid en we kunnen gaan starten”, zei Hoekstra. CDA-fractieleden hebben de afgelopen tijd al “in belangrijke mate meegedacht, meeonderhandeld en meegeschreven”. Veel zag er volgens Hoekstra ook zo uit als men verwachtte en “mede daarom ook de grote tevredenheid” over veel zaken in het akkoord.

Hij wilde inhoudelijk niks kwijt over de details of onderwerpen waarover de meeste tevredenheid is. Woensdag is nog een afrondend gesprek met de informateurs en andere partijleiders over de opmerkingen die de vier betrokken fracties hebben gemaakt. Ook wilde Hoekstra niet zeggen of hij in de fractie plaatsneemt of weer het kabinet in gaat.

Woensdag na het afsluitende overleg komen alle stukken naar buiten en dan is het voor ieder om de inhoud te duiden, benadrukte de CDA-leider. “Het is nu niet het moment. Ik vraag om een klein beetje geduld.”