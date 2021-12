ChristenUnie is ‘halverwege’, denkt niet dat het nachtwerk wordt

De ChristenUnie overlegt nog over het concept-coalitieakkoord, maar hoopt uiterlijk in de avonduren klaar te zijn. De kleine partij is “halverwege”, zei Kamerlid Pieter Grinwis aan het einde van de middag. Vicepremier Carola Schouten, een van de onderhandelaren van de partij, verwacht niet dat het nachtwerk wordt.

Beide politici moesten kort het overleg met hun vijfkoppige fractie verlaten voor werk in de Tweede Kamer. Ze zijn allemaal betrokken geweest bij de formatie, maar volgens Grinwis is het toch belangrijk “grondig te kijken”.

“Er zitten fantastisch mooie afspraken bij”, zegt hij over het akkoord tot nu toe, hoewel er ook voorstellen in staan die niet hadden gehoeven van de ChristenUnie. “Zo gaat dat in Nederland coalitieland.”

CDA en D66 zijn al klaar met het fractieoverleg. De VVD overlegt ook nog.