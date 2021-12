De Jonge: concentreren coronazorg helpt mogelijk tegen afschalen

Het kabinet wil kijken hoe de capaciteit van ziekenhuizen kan worden uitgebreid. Een van de mogelijkheden is het samenbrengen van coronapatiënten in bepaalde ziekenhuizen. “We moeten kijken hoe opschalen van de Covid-zorg niet onmiddellijk leidt tot het afschalen van de zorg voor andere patiënten. Concentreren kan daarvoor een oplossing zijn”, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge dinsdag.

Voorbereiden is volgens De Jonge nodig “omdat we ook volgende winter een coronagolf kunnen hebben”. Hij wil dat ziekenhuizen flexibeler kunnen opschalen zonder andere zorg af te hoeven schalen. De Jonge zegt dat hij een expertgroep zal benoemen om te adviseren over de “herijking van de aanpak”. Ook wil hij in “de tweede helft van deze winter” met de zorgregio’s kijken “hoe we tot een nadere concentratie van de Covid-zorg kunnen komen”.

Capaciteit van intensive cares is “geen maatregel om een virus eronder te houden”, benadrukt De Jonge, “het betekent hooguit dat je iets later de maatregelen zult moeten nemen om het virus eronder te houden”.