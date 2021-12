Fracties coalitiepartijen buigen zich over akkoord

De fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie buigen zich dinsdagmorgen over het coalitieakkoord. De verwachting is dat ze op een enkele aanpassing na ermee zullen instemmen. Een dag later wordt het definitieve akkoord dan gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) bereikten maandagavond uiteindelijk overeenstemming. Er ligt een “mooi en gebalanceerd” akkoord, zei Kaag. Net als de andere fractieleiders wilde ze er weinig over kwijt omdat hun eigen fracties zich er nog over moeten uitspreken.

Het stuk ligt er 271 dagen na de verkiezingen voor de Tweede Kamer. “Het heeft lang geduurd en het had af en toe wel iets van een tangverlossing”, concludeerde Hoekstra. Volgens Segers is het akkoord dunner dan het vorige en minder gedetailleerd. Het vorige regeerakkoord van de vier partijen uit 2017 telde zo’n 70 pagina’s.

De vier onderhandelaars komen woensdagmorgen nog weer bijeen om te spreken over mogelijke aanpassingen ingegeven door de fracties. Daarna vindt de presentatie plaats en wordt het document openbaar. Mogelijk is er dan donderdag nog een debat waarbij Rutte wordt aangesteld als formateur. Die kan dan zijn vierde kabinet gaan vormen.