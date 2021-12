GGD zet eerste helpers boosterprik van speciale website in

Mensen die zich hebben aangemeld bij de speciale website (ggdreservisten.nl) voor het bieden van hulp bij de boosterprikcampagne zijn inmiddels aan het werk, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Tot dusver was nog onduidelijk of er van de duizenden aanmeldingen al daadwerkelijk mensen werden ingezet.

Hoeveel mensen al helpen bij de boosterprikcampagne kan een woordvoerder van de GGD nog niet zeggen. Volgens hem verschilt de inzet van mensen die zich bij de website hebben aangemeld sterk per regio. Zo liet GGD Drenthe weten dat er in die regio op dit moment voldoende mensen beschikbaar zijn om te helpen bij de boosterprikcampagne.

In die regio helpen GGD-medewerkers die bijvoorbeeld normaal op de consultatiebureaus werken of andere inentingen zetten. Ook is er in de regio volgens de woordvoerder “goed contact” met de huisartsenkoepel. Doktersassistenten helpen op de vaccinatielocatie bij de gezondheidschecks die sommige mensen nodig hebben voor een prik. Ook een woordvoerster van de GGD Rotterdam Rijnmond laat weten dat ze op dit moment nog geen extra personeel nodig hebben.

Anderhalve week geleden kondigde coronaminister Hugo de Jonge aan dat de boosterprikcampagne versneld zou gaan worden. Deze week zouden dan twee keer zoveel prikken gezet moeten worden (700.000) als vorige week (350.000). Het RIVM meldde dinsdag dat er vorige week in totaal 375.000 boosterprikken zijn gezet. Of het hogere aantal van deze week wordt gehaald, is nog niet duidelijk. Ook is tot dusver nog veel onduidelijk over de manier waarop de GGD’en voldoen aan de vraag om te versnellen.

Vanaf deze week helpen veertig militairen bij het zetten van boosterprikken. Ook studenten geneeskunde zouden zich via de website hebben gemeld, na een gezamenlijke oproep van de GGD’en en vereniging De Geneeskundestudent, maar of zij al aan het helpen zijn, is nog niet bekend. De Geneeskundestudent kon er dinsdag ook niets over zeggen.

De Jonge kondigde bovendien maandag een nieuwe versnellingsslag aan. Over de vraag of en hoe het de GGD’en gaat lukken om aan die ophoging van het aantal prikken per week te voldoen, is nog niets duidelijk. GGD GHOR Nederland wil er dinsdag niets over zeggen. De woordvoerder van GGD Drenthe zegt dat er opnieuw gekeken moet worden of er komende tijd extra mensen nodig zijn, afhankelijk van hoeveel prikken per week erbij moeten. GGD Rotterdam Rijnmond laat weten “met de opgave die er ligt” wel extra personeel nodig te hebben.