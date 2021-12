Hof wil top Belastingdienst horen over toeslagenaffaire

Het gerechtshof in Den Haag wil in april 2022 de top van de Belastingdienst horen over de kindertoeslagenaffaire. De directeur-generaal van de Belastingdienst en de directeur-generaal Toeslagen worden verwacht op een besloten zitting, mogelijk met andere personen die ze daarvoor kunnen aandragen.

Dit heeft het hof besloten in een procedure die advocaat Vasco Groeneveld voert namens een groep van 152 gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat betekent dat het hof voorlopig nog geen besluit neemt over het wel of niet laten vervolgen van de Belastingdienst.

Een woordvoerster bevestigt de tussenbeslissing van het hof. Doorgaans laat het hof zich niet uit over het verloop van de zogeheten artikel 12-procedure, maar in dit geval maken de rechters een uitzondering.

In januari besloot het Openbaar Ministerie af te zien van het vervolgen van de Belastingdienst. Groeneveld begon daarop een artikel 12-procedure. Hij vindt dat de Belastingdienst moet worden vervolgd voor knevelarij, misbruik van gezag, beroepsmatige discriminatie en lasterlijke aanklacht. Knevelarij wil zeggen dat een ambtenaar in strijd met de regels geld vordert, ontvangt of niet uitbetaalt omdat dat verschuldigd zou zijn “aan enige openbare kas”.

In november diende bij het hof een inhoudelijke behandeling, achter gesloten deuren, waar ook gedupeerden van de toeslagenaffaire aan het woord kwamen. Wat Groeneveld betreft moet de Belastingdienst als geheel worden vervolgd, maar daarnaast ook leidinggevenden en medewerkers. “We zijn er zeker blij om”, zegt Groeneveld, die nog geen conclusies kan koppelen aan het besluit van het hof. “Maar het hof had ons verzoek in deze fase ook al kunnen afwijzen. Nu ligt alles nog open.”

Het hof kan na beoordeling van de klacht het OM bevelen alsnog tot vervolging over te gaan.