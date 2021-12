Iets meer dan een miljoen boosterprikken tot nu toe gezet

Iets meer dan een miljoen mensen hebben tot nu toe een boosterprik gekregen tegen het coronavirus. De teller staat op 1.047.600 oppepprikken. Dat zijn er zo’n 317.000 meer dan de stand van afgelopen donderdag en 470.000 meer dan het aantal van vorige week dinsdag. Dat komt naar voren uit de vaccinatiecijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag naar buiten heeft gebracht.

Ruim 630.000 mensen hebben de boosterprik gekregen op een vaccinatielocatie van de GGD. Dit zijn vooral mobiele ouderen en mensen die in bijvoorbeeld verpleeghuizen werken. Daarnaast hebben ruim 417.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of ziekenhuis. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, huisartsen en ambulancepersoneel.

Het is niet bekend hoeveel mensen in de afgelopen dagen een aanvullende prik hebben gekregen. Door een computerstoring is dat aantal sinds afgelopen woensdag niet bijgewerkt, het blijft staan op zo’n 121.500. Deze mensen hebben een afweerstoornis, waardoor de eerste twee prikken bij hen mogelijk niet genoeg bescherming geven.