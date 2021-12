John van den Heuvel roept slachtoffers Borsato op zich te melden

John van den Heuvel is op zoek naar meer meisjes en jonge vrouwen die te maken hebben gehad met mogelijk seksueel overschrijdend gedrag door Marco Borsato. Via Instagram roept de misdaadjournalist van De Telegraaf vrouwen op zich bij hem te melden. Dinsdag publiceerde hij het verhaal van een 22-jarige vrouw die zegt misbruikt te zijn door de zanger.

“Vandaag publiceer ik op de site van De Telegraaf.nl een artikel over een aangifte van aanranding van een destijds 15-jarig meisje tegen Marco Borsato”, schrijft Van den Heuvel onder een foto van het artikel. “Aan het artikel is veel onderzoek voorafgegaan. Uit dat onderzoek blijkt ook dat meer meisjes en jonge vrouwen informatie hebben of aangifte overwegen.” Van den Heuvel roept mensen die meer informatie hebben op zich bij hem te melden. “Ik ga daar uiteraard zeer discreet mee om”, sluit hij zijn bericht af.

De Telegraaf publiceerde dinsdag een verhaal over een vrouw van nu 22 jaar die maandag aangifte heeft gedaan van seksueel misbruik door Borsato. De hitzanger zou zich vanaf haar 15e jaar geregeld aan haar vergrepen hebben. Borsato zou het meisje, dat anoniem blijft in het verhaal, daarbij onzedelijk hebben betast. De zanger en het meisje kenden elkaar via haar ouders, van wie de zanger een huisvriend zou zijn geweest. Na het overlijden van de vader van het vermeende slachtoffer wierp Borsato zich op als een soort pleegvader.