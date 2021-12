Jongeren voelen meer prestatiedruk naarmate ze ouder worden

Hoe ouder jongeren worden, hoe meer druk ze voelen om aan de verwachtingen van zichzelf en anderen te voldoen. Jonge vrouwen voelen over het algemeen meer druk dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête die in de eerste helft van dit jaar is gehouden onder 8000 jongeren van 12 tot 25 jaar.

Vier op de tien jongeren in die leeftijdscategorie ervaren druk om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. De druk van de eigen verwachtingen wordt wat breder beleefd, door de helft van de jongeren. Beide vormen van druk worden meer gevoeld als de leeftijd oploopt.

“Op de havo, vwo, hbo en universiteit stellen jongeren meer eisen aan zichzelf”, zeggen de onderzoekers. Als het aankomt op verwachtingen van anderen maakt de opleiding die jongeren volgen niet zo’n verschil.

De tieners en twintigers noemen hun ouders en de maatschappij het meest als ze wordt gevraagd aan wiens verwachtingen ze moeten voldoen. Jongeren onder de 18 voelen de meeste druk van leraren, terwijl in oudere leeftijdsgroepen de blik van de samenleving het meest wordt gevoeld.