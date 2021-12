Kabinet bezorgd om Omikron, mogelijk sneller besluit maatregelen

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de besmettelijkere Omikron-variant en daarom wordt mogelijk al voor 14 januari besloten over welke coronaregels nodig zijn. Demissionair premier Mark Rutte hoopt dat het Outbreak Management Team (OMT) op “korte termijn” meer inzicht kan geven over de virusmutant.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zegt dat het aantal Omikronbesmettingen zich iedere twee tot drie dagen verdubbelt. “Dat is heel snel.” Ook laat deze variant zich minder tegenhouden door opgebouwde immuniteit dan de Delta-variant, die nu lange tijd dominant is.

Over de nieuwe virusmutant is nog veel niet bekend, zegt De Jonge. Zo is nog niet te zeggen of de Omikron-variant ziekmakender is. De minister vermoedt dat de vaccins, waarmee hij doelt op de eerste twee prikken, onvoldoende beschermen. “Met een derde prik herstel je de bescherming tot 75 procent”, aldus De Jonge. “Dat is een geweldig resultaat.”

Vanwege de virusmutant versnelt De Jonge de boostercampagne. Iedere 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden. Ook wordt de periode tussen de laatste vaccinatie of besmetting en de boosterprik verkort. Eerder moest men zes maanden wachten, maar dat wordt drie maanden.

Het OMT komt eind deze week met een advies over de Omikron-variant.