KHN: verlenging avondsluiting

De verlenging van de avondsluiting van de horeca is “pijnlijk in zo’n belangrijke maand”, maar komt niet onverwacht, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Wel is de branchevereniging blij met de verlenging van de steun vanuit de overheid, want daarmee wordt een groot deel van de horecabedrijven overeind gehouden. Willemsen wijst ook op een door de Tweede Kamer aangenomen motie waardoor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook voor starters gaat gelden.

KHN geeft verder aan dat het kabinet nu met een beter beleid moet komen. “We hopen dat er na 22 maanden eindelijk een visie komt. We moeten het perspectief hebben dat als we uit deze lockdown komen we dan weer kunnen ondernemen.” Horecaondernemers hebben sinds het begin van de coronapandemie al zo’n 5,5 miljard euro aan eigen vermogen in hun bedrijven gestoken. “De buffers en spaarpotjes zijn leeg. Ontzettend veel bedrijven zitten met een negatief eigen vermogen.”

KHN wil met het nieuwe kabinet in gesprek om de sector weer gezond te krijgen. “We kunnen alleen maar hopen dat er mensen met nieuwe, frisse ideeën komen te zitten.” Ook wil de brancheorganisatie met het nieuwe kabinet gaan praten over hoe de horeca toch weer sneller open kan. “De maatregelen duren nu tot 14 januari, maar we weten hoe het vorig jaar ging. Toen waren we maanden dicht.”

Eerder zeiden verscheidene grote horecaondernemers al rekening te houden met het verlengen van de avondlockdown. “Het is heel spijtig dat we met de kerstdagen gesloten zijn, maar het komt helaas niet onverwacht”, zei de Rotterdamse horecabaas Herman Hell, die meerdere zaken heeft in de havenstad.

Ook Laurens Meyer, eigenaar van circa vijftig horecazaken verspreid over het land waaronder De Drie Gezusters in Groningen, rekende al niet op meer ruimte voor de horeca tijdens de kerstdagen. “Wij denken dat dit nog wel tot na carnaval volgend jaar gaat duren.” Meyer noemt de maatregelen wel “catastrofaal”. Zijn Amsterdamse collega Won Yip is het daarmee eens. Hij spreekt van “wanbeleid” en “symboolpolitiek”. “Ze zouden op zijn minst de horeca wat extra uurtjes kunnen geven met kerst. Want ze denken toch niet echt dat er maximaal vier mensen thuis zitten?”