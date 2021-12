Lawaaidemonstratie op Haagse Turfmarkt verloopt rustig

Bij het ministerie van Justitie op de Turfmarkt in Den Haag verzamelden zich kort voor de coronapersconferentie, een kleine honderd mensen voor een lawaaiprotest tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Ze sloegen op potten, bekkens en pannen en riepen leuzen door een megafoon. Het protest verliep over het algemeen rustig en de stemming was gemoedelijk.

De lawaaidemonstratie was zoals eerdere in de buurt van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de persconferentie werd gehouden. De politie was aanwezig met tientallen busjes, waaronder ook de ME. Het plein en de toegangswegen waren net zoals bij de eerdere demonstraties tijdens de persconferentie deels afgezet.

Een aantal demonstranten dat zich had verzameld op het Plein in Den Haag werd door de politie verzocht naar de gebruikelijke demonstratielocatie aan de Koekamp te gaan. Er waren demonstranten die hier geen gehoor aan gaven, maar ook zij zijn uiteindelijk toch begeleid naar de Koekamp, meldt de politie.

Eerdere lawaaiprotesten liepen uit de hand. Zo werd tijdens de persconferentie op 12 november de politie bekogeld met onder meer stenen en zwaar vuurwerk. Vijf mensen werden toen aangehouden. Bij de persconferentie van 14 september ging het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag enige tijd op slot vanwege een dreigende situatie.