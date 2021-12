Minder mensen naar de teststraat, maar vaker positief

Minder mensen gaan naar een teststraat om zich te laten testen op een besmetting met het coronavirus. GGD’en voerden vorige week iets meer dan 450.000 tests uit, tegen ruim 620.000 de week ervoor en bijna 670.000 nog een week eerder.

Die tests brachten vorige week wel relatief vaak een besmetting aan het licht. Van alle tests was 23,4 procent positief. Dat percentage is een record. Eind november bleek 22,2 procent van alle bij de GGD geteste mensen daadwerkelijk het coronavirus onder de leden te hebben.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vermoedt dat het hoge percentage komt door de zelftesten die mensen thuis hebben. Als zo’n test negatief is en mensen verder geen ernstige klachten hebben, wordt het minder noodzakelijk om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. De mensen die nog wel komen, zijn bijvoorbeeld mensen die thuis een positieve zelftest hadden en dat willen laten controleren (een zogeheten confirmatietest). Als zij bij de GGD ook positief zijn, hebben ze niet alleen zekerheid, maar kunnen ze zo’n twee weken later ook een herstelbewijs krijgen. Daarmee kunnen ze een QR-code aanmaken in de app CoronaCheck.

Andere groepen mensen die nu nog naar de teststraten komen, zijn degenen die duidelijk corona-achtige klachten hebben en mensen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief is getest.