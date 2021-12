Minder sportblessures in 2020, meer door hardlopen en fietsen

Het aantal sportblessures in Nederland is vorig jaar flink afgenomen. Wel veroorzaakten de in coronatijd extra populaire sporten zoals hardlopen, wielrennen en mountainbiken meer blessures. Volgens kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL komt dat doordat meer mensen die sporten in 2020 beoefenden en ook omdat relatief veel mensen dat voor het eerst deden. Hardlopen veroorzaakte de meeste blessures, waar dat een jaar eerder nog voetbal was.

Volgens het kenniscentrum is het aantal wekelijks sportende mensen in 2020 niet afgenomen, ondanks de coronamaatregelen. Ook vorig jaar waren er wekelijks naar schatting bijna 9 miljoen sportende Nederlanders van 4 jaar en ouder. Het aantal blessures daalde met ruim 12 procent tot 4,8 miljoen, terwijl de hoeveelheid hardloopblessures met meer dan 40 procent opliep tot 1,1 miljoen.

VeiligheidNL benadrukt dat de kans op blessures groter is bij beginnende beoefenaars van een sport. Daarom raadt het kenniscentrum in zulke gevallen aan een goede warming-up te doen. Ook nu met de avondsluiting van de sport om 17.00 uur denkt het kenniscentrum dat weer veel mensen op zoek gaan naar alternatieve sporten, met mogelijke blessures tot gevolg.

Het afgelopen jaar steeg ook het aantal wielrenners en mountainbikers dat met ernstig letsel naar de spoedeisende hulp moest flink, respectievelijk met 44 en 131 procent. VeiligheidNL meldt dat dat kan komen door de grote drukte op fiets- en mountainbikepaden.