Onderwijsbond: geen hybride onderwijs in vervroegde kerstvakantie

Als de basisscholen een week vóór het begin van de kerstvakantie al dichtgaan, moeten ze niet worden verplicht om hybride onderwijs aan te bieden, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Volgens de bond is afstandsonderwijs op zo’n korte termijn niet meer te organiseren.

Het kabinet besluit dinsdag of basisscholen een week vervroegd sluiten. De kerstvakantie begint eind volgende week, wat wil zeggen dat de scholen dan dus eind deze week al dicht zouden gaan.

Wat betreft de AOb hoeven scholen dan alleen noodopvang te bieden voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dat is “de minst slechte oplossing”, aldus de bond. “De praktijk van de afgelopen anderhalf jaar laat zien dat hybride onderwijs, aan kinderen uit de noodopvang in de klas en tegelijk aan de rest van de leerlingen online, het slechtste van twee werelden is”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers. Zulk afstandsonderwijs is zwaar voor leraren, kinderen en ouders.

Onderwijsminister Arie Slob stelde vorige week nog dat het “de inzet” van het kabinet was om de scholen rond de kerstvakantie gewoon volgens planning open te houden. Maar maandag werd duidelijk dat kinderen mogelijk toch een week eerder thuis komen te zitten. De vrees is dat basisschoolkinderen hun familieleden kunnen besmetten tijdens kerstbezoek. De AOb vindt de besluitvorming over het vervroegd sluiten van de basisscholen een vorm van “zwabberbeleid”.

De onduidelijkheid is vervelend voor iedereen, aldus de AOb. “Je kunt niet van de leraren, ouders en leerlingen verlangen dat ze binnen drie dagen weer op een ander soort onderwijs overschakelen.”