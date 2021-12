Piets weerbericht: verkeerswaarschuwing en vandaag kans op lichte regen

Verkeerswaarschuwing: de komende dagen, avonden en nachten kan het nevelig worden en er kan mist ontstaan.

Vandaag bewolkt weer met kans op wat lichte regen of motregen. Mogelijk dat vanmorgen de zon het even probeert in het noorden. Vanmiddag temperaturen rond 9 of 10 graden. De wind uit het zuidwesten is matig en in de kustgebieden in vlagen vrij krachtig, in kracht 5. Vanavond en vannacht bewolkt soms met wat regen en motregen, maar meest droog. Er kan mist en dichte mist ontstaan. Temperaturen rond 8 graden.

Woensdag wordt het iets anders. Er is bewolking, er is ook kans op mist en dichte mist, maar in het noorden kan de zon er doorkomen. Overdag nog altijd een hoge temperatuur van rond 10 graden. De wind uit west tot zuidwest is matig. In het Waddengebied af en toe vrij krachtig. In de nacht kans op mist en dichte mist met ongeveer 6 graden. Donderdag en vrijdag bewolking en mist of dichte mist met kans op wat regen of motregen en overdag 9 graden. Het weekend is de zon terug met droog weer en op zaterdag 8 graden en zondag 7 graden. In de nacht van zondag op maandag grondvorst.