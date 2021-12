PO-Raad: laat besluit over scholen zorgt voor onnodig veel onrust

Het kabinet heeft op een laat moment besloten om de basisscholen te sluiten, en dat brengt “onnodig veel onrust met zich mee voor scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen”. Dat vindt de PO-Raad, de koepelorganisatie voor het basisonderwijs.

“Het beleid van het kabinet stuit bij de scholen echt op onbegrip. Het water staat scholen en onderwijspersoneel aan de lippen”, laat voorzitter Freddy Weima in een verklaring weten. Scholen moeten dicht, maar ze moeten wel noodopvang regelen voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben. “Bij heldere en tijdige besluitvorming was het mogelijk geweest alles goed te regelen. Daar drongen wij vorige week op aan. Scholen zetten zich in om de noodopvang te organiseren, omdat we weten hoe belangrijk dit is. Maar van scholen kan niet het onmogelijke worden verwacht.”