Rutte: piek lijkt voorbij, maar maatregelen nog noodzakelijk

Het ziet ernaar uit dat we over de piek van de huidige coronagolf zijn, aldus demissionair premier Mark Rutte. Maar het verlengen van het maatregelenpakket is toch noodzakelijk, zegt hij op een coronapersconferentie.

Het aantal besmettingen is nog erg hoog, benadrukt Rutte. Ook liggen de ziekenhuizen nog vol met coronapatiĆ«nten. Daardoor moet reguliere zorg worden uitgesteld. Daarnaast zorgt de nieuwe coronavariant Omikron voor veel onzekerheid. “Daarover weten we nog veel dingen niet”, aldus Rutte. Zorgminister Hugo de Jonge zegt dat wat er wel bekend is over de Omikron-variant, genoeg is voor serieuze zorgen. Zo verspreidt deze variant zich veel sneller.

Het kabinet hoopt snel meer zicht te krijgen op wat de Omikron-variant voor “ons kan betekenen”, zegt Rutte. Het Outbreak Management Team (OMT) komt volgens hem deze week nog met een advies over de Omikron-variant.

Rutte roept Nederlanders op het directe contact tussen kinderen en 70-plussers zoveel mogelijk te beperken en “kleinkinderen niet te knuffelen onder de kerstboom”. Hij benadrukt dat mensen die ouder zijn dan 70 jaar oud veel vaker in het ziekenhuis belanden als ze corona krijgen. “Laat ons dat samen zoveel mogelijk voorkomen.”