Verdachte beschieten ambassade Saudi-Arabië voor de rechter

De rechtbank in Den Haag behandelt dinsdag de strafzaak tegen Mohamed A., die wordt verdacht van het beschieten van de ambassade van Saudi-Arabië in Den Haag eind vorig jaar. Er was meerdere keren geschoten op het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht. Niemand raakte gewond.

De 41-jarige man uit Zoetermeer handelde volgens het Openbaar Ministerie met terroristisch oogmerk. Het OM verdenkt A. verder van poging tot moord of doodslag op de bewaker van het gebouw, “het plegen van geweld tegen een gebouw van een internationaal beschermd persoon” en bedreiging. Hij is eerder ook al veroordeeld tot een geldboete voor het bekladden van het gebouw.

Saudi-Arabië heeft de beschieting van zijn ambassade veroordeeld en repte van een “laffe aanval”. De ambassade riep Saudi’s in Nederland op extra waakzaam te zijn.