VVD in 3 gemeenten in verzet tegen Broekers om gedwongen opvang

De lokale VVD-fracties in drie gemeenten die dinsdag werden aangewezen voor gedwongen asielopvang, komen in verzet tegen hun eigen staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Raadsleden in Rotterdam, Enschede en Alkmaar noemen de verplichte opvang een “miskleun”, “strategisch een blunder”, en “ronduit oneerlijk”.

Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam moeten voor het einde van het jaar 2000 plekken voor asielzoekers creëren. In Alkmaar begint het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met het verbouwen van een gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf, zodat dat ook kan worden gebruikt voor asielopvang, mocht dat later nodig zijn.

De liberalen in drie van de aangewezen gemeenten benadrukken dat hun gemeenten het kabinet juist al te hulp zijn geschoten de afgelopen tijd met opvang voor asielzoekers. “Dat ze nu juist òns tot nog meer dwingt, terwijl andere gemeenten de dans ontspringen, is ronduit oneerlijk”, zegt het Rotterdamse VVD-raadslid Tim Versnel. Datzelfde geldt wat raadslid John van der Rhee betreft voor Alkmaar, schrijft hij in een persbericht.

“Deze aanwijzing valt ons erg rauw op het dak”, zegt René Kreeft uit Enschede. Hij noemt het “onrechtvaardig en onbegrijpelijk” omdat volgens hem de meeste gemeenten niet aan hun verplichting voldoen voor het huisvesten van statushouders, terwijl Enschede dat wel goed heeft geregeld.

De VVD’ers uiten hun onvrede over het feit dat het kabinet niet meer uitgeprocedeerde asielzoekers (die geen kans meer maken op asiel) het land uitzet. “Er is nu alleen maar een tekort aan plekken omdat de staatssecretaris er zelf al jaren niet in slaagt om ein-de-lijk de vele duizenden uitgeproceerde veiligelanders uit te zetten”, foeteren de lokale politici.