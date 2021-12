VVD stemt als laatste in met het coalitieakkoord

De fractie van de VVD heeft ingestemd met het coalitieakkoord. Dat maakte plaatsvervangend fractievoorzitter Sophie Hermans dinsdag aan het begin van de avond bekend. Na het besluit klonk er gejuich van de fractieleden.

“Het akkoord is door de fractie heel positief ontvangen”, zei Hermans. Ze gaat nog “enkele punten” met de informateurs bespreken. Ze wilde verder niet op details ingaan of zeggen wat de ingewikkelde kwesties waren. “Het akkoord in zijn totaliteit is positief ontvangen.”

Hermans zei dat de 34 leden tellende fractie alle tijd heeft genomen om het akkoord te bespreken. “Het is een akkoord waar we de komende jaren mee aan de slag moeten. Dus ik vond het echt belangrijk dat we de tijd namen die we nodig hadden.”

De fractieleiders komen woensdagmorgen weer bijeen bij de informateurs. Daarna zal het akkoord worden gepresenteerd en wordt het openbaar.

Alle fracties van de vier partijen die aan de coalitie (naast VVD zijn dat D66, CDA en ChristenUnie) deelnemen, hebben nu positief gereageerd op het akkoord.