Wakker Dier naar rechter voor betere stallucht varkens

Actiegroep Wakker Dier wil via de rechter een gezondere lucht in varkensstallen afdwingen. Demissionair landbouwminister Carola Schouten kondigde onlangs aan striktere regels te zullen opstellen voor de gasconcentraties die in een stal aanwezig mogen zijn. Maar die toezegging is volgens de dierenwelzijnsorganisatie te vaag.

Varkensstallen hebben veelal een mestkelder onder de stalvloeren. De combinatie van poep en urine in die kelders vormt grote hoeveelheden ammoniak die bij dieren kunnen zorgen voor luchtwegproblemen. Ook kunnen de varkens volgens Wakker Dier ontstoken ogen krijgen.

Schouten liet in oktober weten van plan te zijn de concentraties van (giftige) gassen wettelijk vast te leggen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die de stallen inspecteert, hanteert nu namelijk een ‘open norm’. De NVWA doet volgens Wakker Dier pas nader onderzoek bij een stal “als er hoge ammoniakwaarden worden gemeten én een groot deel van de varkens zichtbare gezondheidsproblemen heeft”.

De actiegroep vindt dat te laat en wil dat er eerder wordt ingegrepen. Dit jaar heeft Wakker Dier ook een verzoek tot handhaving bij de NVWA ingediend, maar dat is recent afgewezen.

“Varkens hebben recht op een frisse neus”, zegt Sjoerd van de Wouw van Wakker Dier. “De woorden van de minister lijken weliswaar hoopvol, maar wat de minimumnorm wordt, wanneer die wordt ingevoerd, en hoe de NVWA hierop gaat controleren is nog volstrekt onduidelijk. Daarom stappen we naar de rechter.”