Advocaat: Baudet vergelijkt zaken die niet vergelijkbaar zijn

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vergelijkt in de discussie over coronamaatregelen zaken die niet vergelijkbaar zijn. Zijn vergelijkingen met de Holocaust scheppen een klimaat waardoor uitingen van antisemitisme en fascisme gemakkelijker gedaan worden. Dit zei advocaat Jacqueline Schaap bij aanvang van het kort geding tegen Baudet: “De vergelijking gaat mank en is feitelijk onjuist.”

“Vermoord worden in een concentratiekamp als Buchenwald is niet te vergelijken met de coronamaatregelen van nu. In de Holocaust zijn miljoenen mensen vermoord, enkel en alleen omdat ze Jood waren. Maar Jood zijn is geen keuze”, aldus de advocaat van het Centrum Informatie en Documentatie IsraĆ«l (CIDI) en het Centraal Joods Overleg die het kort geding tegen Baudet hebben aangespannen.

Schaap zei dat Baudet met zijn opvattingen op Twitter de Holocaust bagatelliseert. Ze noemde tweets van Baudet “onnodig grievend” en kwetsend. Baudet plaatste onder meer in november een foto op Twitter van een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie naast een foto waarmee de FVD-leider suggereerde dat een ongevaccineerd kind niet naar een sinterklaasfeest mocht. Schaap: “Het niet mogen zien van een sinterklaasoptocht is niet te vergelijken met ghetto en vergast worden.”

Centraal Joods Overleg en het CIDI eisen bij de Amsterdamse rechtbank, op last van een dwangsom van 25.000 euro per dag, dat Baudet de uitlatingen verwijdert van sociale platforms. Ook willen ze dat hij beeldmateriaal van de Holocaust niet langer gebruikt in het kader van het coronadebat.