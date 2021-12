Advocaten Holleeder ronden pleidooi af met conclusie vrijspraak

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol hebben de advocaten van Willem Holleeder woensdag hun in totaal drie dagen durende pleidooi in hoger beroep afgerond. In hun visie is er slechts één uitkomst van het langlopende moordproces denkbaar: integrale vrijspraak.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 63-jarige Holleeder van het geven van opdrachten voor vijf liquidaties en heeft ook in hoger beroep een levenslange celstraf geëist. In 2019 volgde de rechtbank die eis.

De slachtoffers die Holleeder zou hebben gemaakt zijn Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Bij de aanslag op Van Hout werd ook de naast hem staande Robert ter Haak geraakt. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

Belangrijke getuigen tegen Holleeder zijn zijn zussen Astrid en Sonja. Zij hebben een reeks belastende verklaringen over hun broer afgelegd en potentieel bewijs tegen hem verzameld door heimelijk gesprekken met hem op te nemen. Verklaringen van getuigen zijn cruciaal en doorslaggevend in de bewijsvoering van justitie. Ander substantieel bewijs tegen Holleeder als het brein achter de reeks moorden is er niet.

Holleeders advocaten Sander Janssen en Desiree de Jonge vinden dat volstrekt onvoldoende. Het Amsterdamse gerechtshof moet recht doen “aan de inhoud van het dossier”, zo besloten zij hun bijna 500 pagina’s beslaande pleidooi, en daaruit blijkt volgens hen vooral niet dat hun cliënt de beslissende hand heeft gehad in de liquidaties. Daarom moet Holleeder van de aanklacht “in alle varianten en op alle onderdelen” worden vrijgesproken.

Het hof zal de behandeling van de zaak in januari afwikkelen. Het OM reageert dan op het pleidooi van de beide raadslieden, die op hun beurt daar nog een reactie op mogen geven. Het laatste woord is aan beklaagde Holleeder. Het hof heeft de uitspraak gepland op 24 juni volgend jaar.