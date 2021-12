Aedes: verdubbeling nieuwbouw door einde verhuurderheffing

Door het opheffen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties zal de nieuwbouw van corporatiewoningen fors versnellen. Die verwachting spreekt koepelorganisatie Aedes uit in een eerste reactie op het coalitieakkoord. Door het aangekondigde einde van de door corporaties gehekelde belasting houden ze veel meer geld over om nieuwe woningen op te zetten, legt een woordvoerder uit. “We rekenen nu op ongeveer een verdubbeling van de nieuwbouwproductie”, zegt hij.

Naast de afschaffing van de verhuurderheffing is het volgens Aedes ook goed nieuws dat er een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt. “Die combinatie maakt dit het gedroomde scenario”, aldus de zegsman. Die minister kan belemmeringen wegnemen voor de bouw van nieuwe woningen, zoals lange procedures bij de toewijzing van bouwlocaties.

In plaats van de verhuurderheffing komen er prestatieafspraken met woningcorporaties. Aedes zegt in gesprek te zijn over die afspraken maar weet nog niet precies hoe die eruit gaan zien.