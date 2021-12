Agractie: coalitieakkoord wil ‘de kool en de geit sparen’

Het nieuwe coalitieakkoord wil “zowel de kool als de geit sparen”, maar daarbij ontbreek het aan realiteitszin, aldus boerenorganisatie Agractie. “De doelstellingen voor stikstofreductie worden versneld, er worden vele miljarden belastinggeld voor verspild, maar hoe het uitgevoerd moet gaan worden is vaag”, aldus een woordvoerder van boerenorganisatie Agractie.

Daarbij doelt de boerenorganisatie vooral de volgens haar onhaalbare gewenste grenswaarde, waarmee gemeten wordt hoeveel stikstof de natuur kan hebben. Ook het naar voren halen van de deadline voor het verminderen van stikstof van 2035 van 2030 noemt hij onhaalbaar. “Dat gaan we echt niet redden. “

Wel vindt de organisatie het positief dat er in het akkoord aandacht is voor het verdienmodel van de boeren en het beheer voor natuur en landbouwgrond. Maar volgens de woordvoerder is er nog geen blijdschap totdat bekend is hoe de plannen er precies uit gaan zien. “De uitvoering ervan is cruciaal.”