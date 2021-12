Brancheorganisatie BOVAG tevreden met vorm van rekeningrijden

Brancheorganisatie BOVAG is tevreden dat in het coalitieakkoord staat dat er een begin wordt gemaakt met de invoering van betalen naar gebruik van de auto. “Dat is goed en dat is noodzakelijk”, zegt algemeen voorzitter Han ten Broeke over een vorm van rekeningrijden. “Het huidige autobelastingsysteem is namelijk onhoudbaar, oneerlijk en remt de vergroening.”

BOVAG, een vereniging van 8000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden, pleit al jaren voor invoering van een vorm van autobelasting waarbij wordt betaald naar gebruik. Daarbij geldt volgens de brancheorganisatie wel de belangrijke voorwaarde dat het betalen naar gebruik van een auto komt in plaats van het betalen voor het bezit ervan. BOVAG pleit voor een tarief per kilometer, gebaseerd op de milieukenmerken van het voertuig.

In het coalitieakkoord staat dat er in 2030 een vorm van rekeningrijden wordt ingevoerd en dat gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik. Nu betaalt een eigenaar van een volledig elektrische auto nog geen motorrijtuigenbelasting. “Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn”, staat ook in het regeerakkoord.