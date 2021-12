Coalitie investeert 170 miljoen euro in cultuursector

Het nieuwe kabinet wil jaarlijks 170 miljoen euro investeren in de culturele sector, schrijven de VVD, D66, CDA en ChristenUnie in het coalitieakkoord. Van het geld moet “herstel, vernieuwing en groei” in de sector weer mogelijk worden, schrijven de partijen. Ook moet de investering bijdragen aan een beter salaris voor “makers in de gehele creatieve sector”.

Verder komt het nieuwe kabinet met een herstelplan “om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te krijgen en te versterken”. De cultuursector is hard geraakt door de coronacrisis: musea, theaters, poppodia of concertzalen hebben vaak de deuren moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen. Eerder ontstond ophef dat het kabinet 150 miljoen euro uittrok voor de aanschaf van een enkel Rembrandtschilderij, terwijl de cultuursector nog steeds grote tekorten heeft.

De coalitie wil ook meer aandacht geven aan de “gezamenlijke geschiedenis” van Nederlanders en komt daarom met een bijdrage aan een Nationaal Historisch Museum en een Slavernijmuseum. De plannen voor beide musea liggen er al langer.