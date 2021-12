Eigen risico blijft 385 euro, in delen te betalen per behandeling

Het nieuwe kabinet wil het eigen risico in de zorg handhaven op 385 euro, maar wil het daarbij zo aanpassen dat mensen niet meer het hele eigen risico kwijt zijn na één dure behandeling.

“Mensen hoeven niet in een keer hun gehele eigen risico te betalen maar een betaling per behandeling tot een maximum van 385 euro”, staat in het coalitieakkoord dat woensdag openbaar is gemaakt.

Het eigen risico was de afgelopen jaren bevroren, maar het zou vanaf volgend jaar weer stijgen. De hele Tweede Kamer steunde onlangs een oproep om het eigen risico voor volgend jaar op 385 euro te houden.